В субботу, 1 марта, состоялся матч между Манчестер Сити и Плимутом в пятом круге Кубка Англии. "Горожане" одержали победу со счетом 3:1.

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Что сказал Гвардиола Таловерову

Таловеров забил единственный гол за Плимут и после матча к нему на разговор подошел Пеп Гвардиола.

Украинец рассказал, что, если коротко, то ему нравится, как защищается Плимут, как происходит перестройка в обороне, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

Все дисциплинированно и он это очень уважает. Язык тела защитников, как мы поддерживаем друг друга, как взаимодействуем с полузащитниками и вратарем, все это настроено хорошо,

– сказал Таловеров.

Гвардиола также отметил, что смотрел игру с Ливерпулем и похвалил действия команды в ней. Он сделал выводы после этих двух матчей.

"Конечно, приятно, когда к тебе подходит один из величайших тренеров современности, хвалит защиту и говорит, что ему нравится. Это было неожиданно и приятно. Я даже представить не мог, что Пеп подойдет и скажет несколько приятных слов о нашей команде", – добавил Максим Таловеров.

Справка. С момента перехода в Плимут Максим Таловеров сыграл 7 матчей, в которых забил два гола.

Отметим, что следующий матч команда украинца сыграет против Галл Сити в Чемпионшипе. Противостояние состоится 4 марта в 21:45 по киевскому времени.