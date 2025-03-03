В воскресенье, 2 марта, Рома встретилась с Комо в рамках 27-го тура Серии А. "Волки" одержали победу со счетом 2:1 и украинский футболист отметился забитым голом.

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Как Раньери оценил выступление Артема Довбыка

Он отметил, что тренер знает, когда делать победные изменения, пишет 24 канал со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Довбика я снова видел вчера, Салемакерс болел на неделе, и я не мог поставить его с самого начала. Я хотел снять Дибалу, но Челик получил травму, и я хотел поставить Балданци. Это ряд обстоятельств, но я знаю, что у меня есть игроки, которые могут играть, и спокоен,

– сказал Клаудио Раньери.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 34 матча за Рому, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "волки" сыграют в рамках 1/8 финала Лиги Европы против Атлетик Бильбао. Противостояние состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени.