Киевское Динамо потерпело обидное поражение в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский был недоволен действиями своих футболистов.

Киевляне в матче против Пафоса имели несколько стопроцентных моментов, чтобы открыть счет. Однако каждый раз "бело-синие" теряли шансы у ворот киприотов, пишет 24 Канал.

Читайте также Наложили много швов: кипрский вратарь попал в больницу после матча с Динамо в Лиге чемпионов

Как Шовковский учил Ваната забивать голы?

На 41-й минуте встречи на ударной позиции оказался форвард Динамо Владислав Ванат. После навеса с левого фланга он пробил мимо ворот.

В сеть попало видео с реакцией главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского. Всегда спокойный наставник киевлян не сдержал эмоций. Шовковский кивком головы показал, как должен был действовать форвард в голевом эпизоде.

Видео реакции Шовковского

В конце встречи нападающий Пафоса Андерсон Силва переиграл Владислава Дубинчака и забил победный гол. Теперь киевлянам нужно побеждать соперника в ответном матче, который состоится 12 августа.

Отметим, что в случае положительного итога поединка с Пафосом Динамо сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с победителем пары Лех – Црвена Звезда. Если "бело-синие" проиграют киприотам, то в четвертом раунде Лиги Европы встретятся с триумфатором пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.