Кияни у матчі проти Пафоса мали кілька стовідсоткових моментів, щоб відкрити рахунок. Однак щоразу "біло-сині" марнували шанси біля воріт кіпріотів, пише 24 Канал.

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Як Шовковський вчив Ваната забивати голи?

На 41-й хвилині зустрічі на ударній позиції опинився форвард Динамо Владислав Ванат. Після навісу з лівого флангу він пробив повз ворота.

У мережу потрапило відео з реакцією головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського. Завжди спокійний наставник киян не стримав емоцій. Шовковський кивком голови показав, як повинен був діяти форвард у гольовому епізоді.

Відео реакції Шовковського

Наприкінці зустрічі нападник Пафосу Андерсон Сілва переграв Владислава Дубінчака та забив переможний гол. Тепер киянам потрібно перемагати суперника у матчі-відповіді, який відбудеться 12 серпня.

Зазначимо, що у разі позитивного підсумку двобою з Пафосом Динамо зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів з переможцем пари Лех – Црвена Звезда. Якщо "біло-сині" програють кіпріотам, то у четвертому раунді Ліги Європи зустрінуться з тріумфатором пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.