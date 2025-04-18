В пятницу, 18 апреля, во Львове состоялся матч 25 тура чемпионата U-19 между командами Карпаты и Рух. Бескомпромиссная игра завершилась вничью 0:0, пишет 24 Канал.
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Драка на матче Карпаты – Рух
Эмоции достигли пика в компенсированное время. На левом фланге атаки "львов" борьбу вели Фетько и Дяк. Защитник Руха сфолил против форварда Карпат, повалив его на газон.
После этого между игроками началась потасовка, к которой присоединились футболисты обеих команд. Особенно активным был нападающий Руха Юрий Мужиловский, который с разгона во второй раз повалил Фетько.
Лишь благодаря вмешательству тренеров команд и арбитров удалось унять эмоции. В итоге красные карточки получили наиболее активные участники драки: Александр Фетько из Карпат и Ростислав Дяк и Юрий Мужиловский из Руха.
Видео стычки между игроками Карпат и Руха
Напомним, зимой клубы объявили о сотрудничестве и даже объединении. Команды обменялись игроками, чтобы создать во Львове один мощный клуб. Однако это не сказалось на бескомпромиссном соперничестве на поле.
Поединок основных команд Карпат и Руха состоится в субботу, 19 апреля. Матч на стадионе "Украина" начнется в 13:00.