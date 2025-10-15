Имя Сергея Задорожного оказалось на слуху после громкого скандала в Тернополе. Бывший футболист просидел в авто более суток из-за препятствования людей в военной форме.

В Тернополе 13 октября произошел громкий скандал. Вооруженные люди представились работниками ТЦК и пытались забрать мужчину, сообщает 24 Канал.

По теме Авто футболиста блокировали люди в балаклавах: в полиции рассказали о конфликте в центре Тернополя

Что произошло в Тернополе?

Известно, что возле ТЦ "Орнава" военнослужащие пытались достать из авто мужчину, который якобы находился в розыске. Тот же скрывался в автомобиле более суток вместе с женой.

Вокруг этого события собрались сотни прохожих. Сам же мужчина оказался бывшим футболистом и тренером. Зовут его Сергей Задорожный и он успел оставить определенный след в нашем футболе.

Что известно о Задорожном?

Как говорится в статье на Википедии, Сергей родился в 1976 году в Новоазовске Донецкой области. Учился в академии каменского Прометея, а в 1992-м дебютировал на профессиональном уровне.

Задорожный играл на позиции левого защитника. Он представлял такие клубы как Днепр, Металлург Самар, Горняк-Спорт, Торпедо Запорожье, Кривбасс, Заря, Закарпатье, Нива Тернополь и Александрия.

Половину карьеры Сергей сыграл в низших дивизионах, но и в элите чемпионата Украины наиграл 158 матчей. На его счету 8 голов и два ассиста в составе Торпедо и Днепра.



Сергей Задорожный успел поиграть за сборную Украины / фото ФК Нива Тернополь

Кроме того, вместе с днепрянами защитник выступал на международной арене. В 2001 году Задорожный принял участие в двух матчах Кубка УЕФА против итальянской Фиорентины (0:0 и 1:2).

Имел футболист также опыт игры за сборную Украины, причем под руководством самого Валерия Лобановского. "Мэтр" вызвал Сергея в 2001 году и дал ему дебютировать за команду в товарищеском матче против Латвии (1:0).

Всего за 2001-2002 годы Сергей сыграл шесть матчей за "сине-желтых". Правда, лишь одна игра была официальной – против Польши на выезде в рамках отбора на чемпионат мира-2002.

Кем работает Задорожный?

После завершения карьеры Задорожный продолжил строить карьеру в футболе. В 2008 году он вернулся в Каменское и на сезон возглавил местный клуб Сталь.

Далее была длительная пауза без футбола, к которому он вернулся в 2017-м. Как сообщает Ассоциация футбола Тернопольской области, в дальнейшем Сергей возглавлял такие клубы как Нива Тернополь, Днепр 1918, Нива Теребовля и львовский Рух U-19.

Стычка в Тернополе вокруг Задорожного: смотреть видео

Попробовал экс-футболист себя и на руководящих должностях. В днепровской Победе он был спортивным директором, а с 2024 года занимает аналогичную должность в тернопольской Ниве.

При этом после скандала с ТЦК его адвокат уверяла, что Задорожный является учителем физкультуры в школе и имеет бронирование от армии. Однако одной из причин скандала в Тернополе стал отказ Сергея показать соответствующие военные документы.

Детали скандала с Сергеем Задорожным