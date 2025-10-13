Инцидент произошел в Тернополе на стоянке возле торгового центра "Орнава". Под колеса автомобиля Сергея Задорожного были поставлены металлические "ежи", сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости Тернополя.

Читайте также Экс-игрока Динамо и Шахтера Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы

Кто пытался задержать экс-игрока сборной Украины?

По информации источника, автомобиль блокировали люди в камуфляже и балаклавах. Они не позволяли подходить к авто, а также запретили давать воду и еду. В салоне находились Сергей Задорожный с женой. Дома их ожидали двое маленьких детей.

Прохожие вступали в спор с людьми в военной форме, которые отвечали, что "обеспечивают общественный порядок".

Журналистам Новостей Тернополя в ТЦК сообщили, что их работников не было на месте инцидента. В полиции также отказались комментировать, что это за люди были в балаклавах и кроссовках.

Видео инцидента с Сергеем Задорожным

По информации издания, водитель авто просил выписать ему повестку. Сейчас он является преподавателем и занимается оформлением документов на отсрочку.

Что известно о Сергее Задорожном?

Сергей Задорожный родился в Новоазовске, Донецкой области. Он воспитанник днепропетровского футбола.

Лучшие годы футбольной карьеры провел в Днепре. Также выступал за Кривбасс, Зарю, Александрию, Кремень, Закарпатье, Ниву Тернополь.

В начале 2000-х вызывался в сборную Украины, за которую сыграл шесть поединков.

После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу. Задорожный возглавлял каменскую Сталь и тернопольскую Ниву.

По данным Transfermarkt, Сергей Задорожный с июня 2024 года был спортивным директором Нивы Тернополь. В июле этого года возглавил аматорский ФК Борщев из Тернопольской области.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских футболистов уехал за границу и не вернулся.