Швейцарский Сьон подтвердил проведение товарищеского матча с российским Зенитом. Поединок состоится в Санкт-Петербурге 9 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Почему Сьон согласился на поездку в Россию

Перед утверждением матча руководство Сьона консультировалось с представителями ФИФА, УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциацией. Все они не возражали проведению поединка, поскольку Зенит не находится под санкциями.

В свое оправдание руководство Сьона сообщило, что проведение встречи является частью сделки по трансферу Антона Миранчука – игрока сборной России. Отметим, что этот футболист не имеет никакого отношения к Зениту, поскольку ранее выступал за московский Локомотив, который он покинул на правах свободного агента. Поэтому такое объяснение выглядит довольно странным.

Но на этом странные подробности не заканчиваются. По сообщению Blick, Сьон получит за участие в матче 320 тысяч евро. Деньги поступят не от Зенита или подсанкционного Газпрома, а от футбольного агента Жерома Сальбера.

Решение Сьона сыграть в России вызвало возмущение в Швейцарии, ведь Зенит спонсируется Газпромом. Эта компания также финансирует войну в Украине, в частности частные военные формирования.

Отметим что в тренерском штабе Зенита работает предатель Украины Анатолий Тимощук. За антиукраинскую деятельность Киевская городская прокуратура объявила ему подозрение.