ФИФА на своем сайте объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2026. Победу в голосовании одержал не Лионель Месси и не Килиан Мбаппе.

Гол, покоривший болельщиков

Известны результаты голосования за лучший гол чемпионата мира-2026. Больше всего голосов получил мяч 23-летнего защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала, забитый в матче 1/8 финала против Аргентины.

Состоявшийся 4 июля поединок завершился победой действующих финалистов чемпионата мира со счетом 3:2 после дополнительного времени. На 103-й минуте Кабрал сравнял счет - 2:2, эффектно убрав на замасе Алексиса Макаллистера и невероятным ударом с угла штрафной попал в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

Мощный удар "синей акулы". Действующие чемпионы мира были шокированы этим замечательным выстрелом из угла штрафной в верхний угол ворот.

– прокомментировали этот мяч в ФИФА.

Несмотря на красоту гола, сборная Кабо-Верде не удержала ничью и уступила аргентинцам драматический матч.

Гол Кабрала в ворота Аргентины: смотрите видео

Обошел Месси, Мбаппе и Беллингема

В финальном голосовании Кабрал опередил форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, а третьим стал нападающий Гаити Уилсон Изидор.

Также среди претендентов на награду были Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Ферран Торрес. Однако именно гол защитника Кабо-Верде получил наибольшую поддержку болельщиков.