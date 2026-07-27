Назвали лучший гол ЧМ-2026: его автор не Месси и даже не Мбаппе
Болельщики выбрали наиболее эффектное взятие ворот турнира после завершения мирового первенства. Победителем стал защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал, поразивший ворота Аргентины.
ФИФА на своем сайте объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2026. Победу в голосовании одержал не Лионель Месси и не Килиан Мбаппе.
Гол, покоривший болельщиков
Известны результаты голосования за лучший гол чемпионата мира-2026. Больше всего голосов получил мяч 23-летнего защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала, забитый в матче 1/8 финала против Аргентины.
Состоявшийся 4 июля поединок завершился победой действующих финалистов чемпионата мира со счетом 3:2 после дополнительного времени. На 103-й минуте Кабрал сравнял счет - 2:2, эффектно убрав на замасе Алексиса Макаллистера и невероятным ударом с угла штрафной попал в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
Мощный удар "синей акулы". Действующие чемпионы мира были шокированы этим замечательным выстрелом из угла штрафной в верхний угол ворот.
– прокомментировали этот мяч в ФИФА.
Несмотря на красоту гола, сборная Кабо-Верде не удержала ничью и уступила аргентинцам драматический матч.
Гол Кабрала в ворота Аргентины: смотрите видео
Обошел Месси, Мбаппе и Беллингема
В финальном голосовании Кабрал опередил форварда сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, а третьим стал нападающий Гаити Уилсон Изидор.
Также среди претендентов на награду были Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Ферран Торрес. Однако именно гол защитника Кабо-Верде получил наибольшую поддержку болельщиков.