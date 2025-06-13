"Классный пацан": экс-игрок сборной Украины рассказал об отношениях с российским одноклубником

Сергей Сидорчук с сентября 2023 года выступает в бельгийском Вестерло. В этом клубе играет много футболистов из разных стран, среди которых есть и россиянин Роман Нойштедтер.

Украинский полузащитник рассказал о своих отношениях с этим игроком. Сергей признался, что из-за него едва не сорвался его трансфер в Вестерло, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

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Что думает Сидорчук о Нойштедтере

По словам Сидорчука, из-за присутствия в команде россиянина он думал отказаться от перехода в бельгийский клуб. Однако после разговора с ним передумал и все же согласился:

Спортивному директору, а затем генеральному я сказал, что я не могу делать такой шаг и все такое прочее. Они посоветовали мне поговорить с ним. "Просто поговори с ним и ты все поймешь". Я не хотел разговаривать скажу честно. Но мы созвонились и он объяснил всю ситуацию.

Уроженец Запорожья отметил, что изначально у него были холодные отношения с Романом Нойштедтером. Украинец даже отказывался пожимать ему руку, но впоследствии у него изменилось мнение о россиянине и они подружились.

"Самое интересное, что первым человеком, которого я встретил на базе, был он. Я сразу сказал, что я не могу дать ему руки, пока... Опять же он мне все объяснил. Если честно, он – классный человек. Очень помогал мне в адаптации.

Для меня он европеец, потому что все свое детство и жизнь он провел в Германии. Все его детство прошло в Кыргызстане, где у него бабушка с дедушкой. Он знает шесть языков. Ментальность у него не такая, как у нас, не такая, как у тех", – сказал Сидорчук.

Также украинский футболист рассказал об отношении Романа Нойштедтера к российско-украинской войне. По словам Сидорчука, россиянин не осознавал, что на самом деле происходит:

Он вообще ничего не понимал. Сейчас, когда я ему объясняю, показываю видео, обстрелы и все такое... У него есть нюансы, связанные с паспортом. Я не могу просто рассказывать. Это не моя история, это история этого человека. Я не могу рассказывать об этом. Я могу сказать, что он действительно классный пацан. Порядочный человек и понимает все.

Отметим, что Роман Нойштедтер родился в украинском городе Днепр, но в детстве переехал с родителями в Германию. Он выступал за сборную России в период с 2016 по 2021 год.

Напомним, что совсем скоро еще у одного украинского футболиста может появиться российский одноклубник. Илья Забарный уже согласовал условия личного контракта с ПСЖ, за который играет вратарь Матвей Сафонов.