По его результатам пресс-служба УЕФА назвала претендентов на награду за лучший гол, информирует 24 Канал. Среди них место нашлось и представителю сборной Украины U-21.

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Претенденты на лучший гол 1 тура на МЧЕ-2025

Было отмечено взятие ворот от Максима Брагару, который забил второй мяч "сине-желтых" в игре против Дании. Вингер Динамо записал в свой актив гол ударом с линии штрафной площади.

Он красиво пробил в дальний угол после передачи Олега Очеретька, не оставив шансов голкиперу. Этот забитый мяч вывел Украину вперед со счетом 2:1 и мог стать решающим, но, к сожалению, подопечные Унаи Мельгосы пропустили дважды в конце матча и потерпели поражение.

Отметим, что также на звание лучший гол первого тура претендуют Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия). Проголосовать можно на сайте УЕФА.

Гол Брагару в ворота Дании: смотрите видео

К слову. Следующий матч на турнире Украина сыграет против Финляндии. Он состоится 15 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что после поединка с Данией Унаи Мельгоса прокомментировал поражение своей команды. Он назвал ключевые моменты, из-за которых его подопечные уступили.