За його результатами пресслужба УЄФА назвала претендентів на нагороду за найкращий гол, інформує 24 Канал. Серед них місце знайшлося й представнику збірної України U-21.

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Претенденти на найкращий гол 1 туру на МЧЄ-2025

Було відзначено взяття воріт від Максима Брагару, який забив другий м'яч "синьо-жовтих" у грі проти Данії. Вінгер Динамо записав у свій актив гол ударом з лінії штрафного майданчика.

Він красиво пробив у дальній кут після передачі Олега Очеретька, не залишивши шансів голкіперу. Цей забитий м'яч вивів Україну вперед з рахунком 2:1 і міг стати вирішальним, але, на жаль, підопічні Унаї Мельгоси пропустили двічі наприкінці матчу та зрештою зазнали поразки.

Зазначимо, що також на звання найкращий гол першого туру претендують Томмазо Бальданці (Італія), Самюель Копашек (Словаччина) та Даніель Філа (Чехія). Проголосувати можна на сайті УЄФА.

Гол Брагару в ворота Данії: дивіться відео

До слова. Наступний матч на турнірі Україна зіграє проти Фінляндії. Він відбудеться 15 червня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що після поєдинку з Данією Унаї Мельгоса прокоментував поразку своєї команди. Він назвав ключові моменти, через які його підопічні поступилися.