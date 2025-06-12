У четвер, 12 червня, для збірної України U-21 розпочався чемпіонат Європи-2025. У Прешові команда Унаї Мельгоси відіграла перший тур проти Данії, повідомляє 24 Канал.
До теми Лідери Динамо, легіонери з АПЛ та Ла Ліги: що треба знати про склад збірної України на Євро U-21
Огляд матчу
Збірна України впевнено розпочала зустріч, повівши у рахунку на 22-й хвилині зустрічі. Голом відзначився динамівець Назар Волошин, який скористався пасом Олега Очеретька.
Відео голу Волошина
На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців. Однак у другому таймі данці зуміли переломити хід поєдинку.
Руслан Нещерет пропустив три м'ячі від суперника. Не допоміг "синьо-жовтим" красень-гол у виконанні Максима Брагару.
Відео голу Бішоффа
Відео голів Брагару та Віка
У підсумку Україна поступилася Данії з рахунком 2:3.
Свій наступний матч збірна України зіграє у неділю, 15 червня. Поєдинок проти Фінляндії розпочнеться о 19:00 за київським часом.