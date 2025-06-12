В четверг, 12 июня, для сборной Украины U-21 начался чемпионат Европы-2025. В Прешове команда Унаи Мельгосы сыграла первый тур против Дании, сообщает 24 Канал.

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Обзор матча

Сборная Украины уверенно начала встречу, поведя в счете на 22-й минуте встречи. Голом отметился динамовец Назар Волошин, который воспользовался пасом Олега Очеретько.

Видео гола Волошина

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев. Однако во втором тайме датчане сумели переломить ход поединка.

Руслан Нещерет пропустил три мяча от соперника. Не помог "сине-желтым" красавец-гол в исполнении Максима Брагару.

Видео гола Бишоффа

Видео голов Брагару и Вика

В итоге Украина уступила Дании со счетом 2:3.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет в воскресенье, 15 июня. Поединок против Финляндии начнется в 19:00 по киевскому времени.