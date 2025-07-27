Футболист Металлиста 1925 самовольно покинул Украину: клуб выступил с заявлением

Более трех лет продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас выезд мужчин за границу ограничен, но спортсмены часто пользуются своей возможностью покидать страну и не возвращаются.

Одним из беглецов стал футболист Металлиста 1295. Алексей Сидоров покинул территорию Украины и исчез в неизвестном направлении, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу харьковского клуба.

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Как Сидоров покинул Украину?

Алексей Сидоров не поехал с Металлистом 1925 на сборы. Причина в том, что аренда футболиста в Колосе завершилась после того, как харьковский клуб отправился в Австрию.

В итоге Сидоров проводил подготовку с командой U-19. Однако впоследствии футболист прекратил посещать тренировки, а позже оказалось, что Алексей покинул территорию Украины.

Представители Алексея Сидорова и собственно сам игрок подтвердили, что футболист Металлиста 1925 выехал из Украины. Было указано, что причиной стали семейные обстоятельства.

В связи с приведенным ФК "Металлист 1925" Харьков призывает Алексея Сидорова вернуться к выполнению контрактных обязательств и сообщает о начале внутреннего расследования и юридических процедур против противоправных действий футболиста. Напоследок отмечаем, что 25 июля 2025 года Металлист 1925 вернулся с зарубежных сборов в полном составе,

– говорится в сообщении клуба.

Где находится Алексей Сидоров неизвестно. Также неизвестно, как футболист пересек границу Украины.

Ранее сообщалось о том, что Денис Бойко объяснил, как покинул Украину и отправился в Великобританию. Бывший украинский футболист посетил реванш Усик – Дюбуа в Лондоне.