Журналист и коментатор Михаил Спиваковский сообщил о нынешнем месте пребывания Алексея Сидорова. Игрок Металлиста 1925 категорически отказался возвращаться в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

Читайте также Голкипер Кривбасса не вернулся в Украину после сборов: что известно

В какой стране находится Сидоров?

По информации источника, представители Металлиста 1925 вышли на связь со своим футболистом. Во время разговора Сидоров объяснил свое решение.

Сидоров сейчас находится на Кипре, и, кажется, его семья. С того, что я слышал, состоялся телефонный разговор между Сидоровым и представителями клуба, в которой футболист сообщил клуб, что он по семейным обстоятельствам возвращаться не собирается,

– рассказал Спиваковский.

Отметим, что Алексей Сидоров имеет действующий контракт с харьковчанами до 30 июня 2028 года. Футболист обошелся клубу не бесплатно. За трансфер форварда Металлист 1925 заплатил запорожскому Металлургу 275 тысяч евро.

Напомним, что во время летних сборов Алексей тренировался в Украине вместе с юношеской командой Металлист 1925 U-19. Затем Сидоров самовольно выехал из Украины.

Клуб поставил дедлайн своему футболисту – вернуться в расположение команды до 11 августа. После этого Металлист 1925 может предпринять дисциплинарные меры согласно контракту.