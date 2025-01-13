Звезда сборной Дании завершил футбольную карьеру в 35 лет

Датский футболист Симон Кьер объявил о завершении карьеры. На данный момент ему исполнилось 35 лет.

Последним клубом Симона Кьера стал Милан. Контракт игрока с клубом закончился еще летом 2024 года и все это время он был без клуба.

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Кьер завершил карьеру

Футболист считает, что сейчас настал именно тот момент, чтобы закрыть этот раздел жизни. Это не решение, которое было принято после лета, он думал об этом еще за год до Евро-2024.

Мое прощание с футболом фактически произошло на Сан-Сиро. Это был идеальный момент, который я сам себе выбрал. Мне не нужна была большая публичная церемония,

– отметил Саймон Кьер.

Справка. Футболист играл за такие клубы, как Мидтьюлланд, Палермо, Вольфсбург, Рому, Лилль, Фенербахче, Севилью и Аталанту.

Отметим, что на счету Кьера 140 матчей за сборную Дании. Именно он на Евро-2020 закрыл Кристиана Эриксена, у которого случился сердечный приступ, от камер.