Индзаги недолго оставался без работы: кого возглавил финалист ЛЧ

Симоне Индзаги на протяжении четырех лет был главным тренером Интера. После поражения в финале Лиги чемпионов от ПСЖ стороны решили не продолжать сотрудничество.

Впрочем, в статусе безработного итальянский специалист был лишь один день. Он покинул Европу и возглавил Аль-Хилаль, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт саудовского клуба.

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Новый этап в карьере Индзаги

Звездный специалист подписал контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, зарплата Симоне Индзаги будет составлять 25 миллионов евро за сезон. Также он сможет получить дополнительные бонусы за выполнение турнирных задач.

Презентация Индзаги в Аль-Хилале: смотрите видео

Отметим, что под руководством итальянца Интер добыл 6 трофеев. "Нерадзурри" становились победителями Серии А, дважды триумфовали в Кубке Италии и трижды выигрывали национальный Суперкубок.

Также они два раза играли в финале Лиги чемпионов. Там Интер оба раза проиграл – Манчестер Сити (2023) и ПСЖ (2025).

К слову. В прошлом сезоне Симоне Индзаги впервые не завоевал с "нерадзурри" ни одного трофея. Команда на внутренней арене заняла второе место в Серии А и проиграла в полуфинале Кубка Италии Милану.

Напомним, что в конце мая также произошла смена главного тренера в принципиального соперника Интера. Новым наставником Милана стал итальянский специалист, который ранее выигрывал с "россонери" два трофея.