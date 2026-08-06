Отсутствие Синнера, Алькараса и Джоковича привело к антирекорду на турнире в Монреале

Несмотря на отсутствие лидеров мирового мужского тенниса, турнир серии ATP 1000 стал знаковым с точки зрения интриги. Правда, довольно противоречивой для болельщиков.

Ведущие теннисисты мира готовятся к последнему в этом году турниру серии Grand Slam. О том, как это сказывается на других соревнованиях, рассказывает 24 Канал.

Что произошло в Торонто

В ночь на 6 августа по киевскому времени поражение в матче 1/32 финала одиночного разряда потерпел нейтральный россиянин Даниил Медведев, занимающий шестую строчку мирового рейтинга.

В тот же игровой день с турнира снялся четвертый в мировом рейтинге канадец Феликс Оже-Альяссим. Таким образом, в сетке не осталось никого из первой шестерки рейтинга.

Это произошло после того, как первый сеяный в Монреале и третий в рейтинге мужчин Александр Зверев проиграл днем ранее, а Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович не приехали в Канаду.

Отсутствие всех этих теннисистов привело к тому, что впервые с момента введения в 1990 году турниров серии "Мастерс" ATP 1000 ни один игрок из первой шестерки рейтинга не дошел до 1/16 финала.

Уже 30-го августа стартует Открытый чемпионат США по теннису – последний в году турнир самой престижной серии Grand Slam.

Кто теперь фаворит

На данный момент самый высокий рейтинг среди участников у австралийца Алекса Де Минора (№7), который в случае завоевания титула может сделать себе неплохой подарок по случаю недавней свадьбы. Напомним, что в Монреале в этом году соревнуются только мужчины.

Женский турнир, в котором участвуют Марта Костюк и Элина Свитолина, проходит в Торонто.