Провідні тенісисти світу готуються до останнього у цьому році турніру серії Grand Slam. Про те, які від цього наслідки відчувають інші змагання розповідає 24 Канал.

Що сталось у Торонто

У ніч проти 6 серпня за київським часом поразки у матчі 1/32 фіналу одиночного розряду зазнав нейтральний росіянин Данило Медвєдєв, який посідає шосту сходинку світового рейтингу.

Того ж ігрового дня з турніру знявся четвертий у світових табелях про ранги канадець Фелікс Оже-Альяссім. Таким чином, у сітці не залишилось нікого з першої шістки рейтингу.

Це сталось після того, як перший сіяний у Монреалі та третій у рейтингу чоловіків Олександр Зверєв програв днем раніше, а Яннік Сіннер, Карлос Алькарас та Новак Джокович не приїхали до Канади.

Відсутність усіх цих тенісистів спричинила, що вперше з моменту впровадження у 1990 році турнірів серії "Мастерс" ATP 1000 жоден гравець з першої шістки рейтингу не дійшов до 1/16 фіналу.

Уже 30-го серпня стартує відкритий чемпіонат США з тенісу – останній у році турнір найпрестижнішої серії Grand Slam.

Хто тепер фаворит

Наразі найвищий рейтинг серед учасників має австралієць Алекс Де Мінор (№7), який у разі здобуття титулу може зробити собі непоганий подарунок з нагоди нещодавнього весілля. Нагадаємо, що у Монреалі цього року змагаються лише чоловіки.

Жіночий турнірі, за участі Марти Костюк та Еліни Світоліної, триває у Торонто.