Тенісні зірки створили сім’ю після семи років відносин. Про деталі весілля сповістив британський таблоїд Daily Mail.

Як і де спортсмени зіграли весілля?

Церемонія відбулась в чарівному селі в Лестерширі, неподалік від місця, де виросла 29-річна Кеті і де досі живуть її батьки. Шлюб Кеті Бултер та Алекса Де Мінора співпав у часі з проведенням чоловічого фіналу Вімблдону, де Яннік Сіннер здолав Олександра Звєрєва.

Зазначається, що святкування довелось планувати у доволі короткий термін – менш ніж два тижні. Молодята взяли участь у Вімблдоні, але несподівано програли свої матчі уже на стадії першого кола. Після цього Бултер та Де Мінор взялись за організацію церемонії.

Відомо, що пара прибула до церкви разом. Наречений сидів за кермом чорного Porsche Carrera, а його майбутня дружина розташувалась позаду. Після завершення обряду у церкві молодята та їх гості перемістились до пабу неподалік.

Британські ЗМІ додають, що особливо цінним моментом для Кеті була присутність на весіллі її дідуся Браяна, який наразі перебуває у лікарні. Він приїхав на таксі в супроводі доглядальниці, і йому допомогли увійти до церкви.

Що далі для Бултер та Де Мінора?

Медовим місяцем відома тенісна пара насолоджуватиметься не довго. Уже наприкінці серпня Кеті візьме участь у кваліфікації турніру WTA 500 у Вашингтоні. Алекс теж виступить у цьому американському місті. Але розпочне свій шлях з основної частини.

У понеділок, 13 липня, австралійський тенісист підійнявся на п’яту сходинку світового рейтингу та оновив власний особистий рекорд.

Його дружина посідає 65 місце у жіночому табелі про ранги. Найбільшим рейтинговим досягненням Кеті є 23-е місце у листопаді 2024 року.