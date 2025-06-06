Отменен бой украинского супертяжеловеса против звездного британца

В субботу, 7 июня, в Ипсвиче состоится вечер бокса. Его главным событием станет битва за временный титул WBA в хэвивейте между Фабио Уордли и Джастисом Хуни.

В андеркарде этого боя должен был выступить и Владислав Сиренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну. Он на коротком сообщении принял предложение драться с Диллианом Уайтом.

Читайте также Поблагодарил всех, но не Украину: возмутительная речь Ломаченка о завершении карьеры

Сиренко должен был провести свой самый статусный бой

Украинец согласился на этот вызов и стороны после быстрых переговоров подписали контракт. Но за неделю до запланированного поединка команда британца, которая сама и инициировала переговоры, неожиданно отказалась от него.

Официальные причины отмены боя пока не объявлены. Однако недавно промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что Диллиан Уайт отказался выходить на ринг в Ипсвиче, ведь у него появилась возможность в августе провести большой поединок, который он поставил в приоритет для себя.

Отметим, что это уже второй бой за два месяца, от которого отказывается британец. В апреле он снялся с поединка против Джо Джойса из-за травмы пальца.

К слову. Всего на профессиональном уровне Диллиан Уайт провел 34 боя, в которых одержал 31 победу. В частности, он побеждал именитых Дерека Чисору и Джозефа Паркера.

Напомним, что Владислав Сиренко до сих пор остается непобежденным на профи-ринге. Последний раз он дрался в октябре 2024 года, когда брутальным нокаутом одолел Брэндона Кармака.