Эстонскую биатлонистку забрали на носилках после гонки: в каком состоянии спортсменка

Эстонская биатлонистка Сюзан Кюэльм покинула на носилках стадион в Антгольц-Антерсельве. Ей стало плохо после женской спринтерской гонки.

В четверг, 23 января, в Антгольц-Антерсельве состоялся женский спринт. Эстонка Сюзан Кюэльм покинула биатлонный стадион на носилках, пишет 24 канал со ссылкой на Fondo Italia.

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В каком состоянии Кюэльм

Спортсменка по результатам спринта финишировала на 41 позиции, после чего она почувствовала головокружение в голове.

На помощь биатлонистке пришел медицинский персонал. Отмечается, что стадион она покидала на носилках в сопровождении партнерши по команде и членов персонала сборной Эстонии. Пока неизвестно, продолжит ли она продолжит соревнования на текущем этапе Кубка мира.

В сборной Эстонии сообщили, что серьезных проблем со здоровьем Сюзан не имеет и она уже вернулась в расположение сборной.

Отметим, что Сюзан Кюэльм с начала сезона лишь однажды финишировала в топ-20 личных соревнований, тем самым она обновила рекорд карьеры с 12-м местом в индивидуальной гонке Рупольдинга.