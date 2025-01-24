У четвер, 23 січня, в Антгольц-Антерсельві відбувся жіночий спринт. Естонка Сюзан Кюельм покинула біатлонний стадіон на ношах, пише 24 канал з посиланням на Fondo Italia.

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У якому стані Кюельм

Спортсменка за результатами спринту фінішувала на 41 позиції, після чого вона відчула запаморочення в голові.

На допомогу біатлоністці прийшов медичний персонал. Зазначається, що стадіон вона залишала на ношах у супроводі партнерки по команді та членів персоналу збірної Естонії. Наразі невідомо, чи вона продовжить змагання на поточному етапі Кубка світу.

В збірній Естонії повідомили, що серйозних проблем зі здоров'ям Сюзан не має і вона вже повернулася до розташування збірної.

Зазначимо, що Сюзан Кюельм від початку сезону лише одного разу фінішувала в топ-20 особистих змагань, тим самим вона оновила рекорд кар'єри з 12-м місцем в індивідуальній гонці Рупольдинга.