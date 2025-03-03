Милевский и Ванат уладили скандал: лидер Динамо с юмором вспомнил о странной ссоре форвардов

Андрей Ярмоленко сообщил, что Артем Милевский и Владислав Ванат помирились после обиды первого на шутку второго. Сам же лидер Динамо рассказал о своей реакции на конфликт.

Киевское Динамо провело встречу с журналистами по случаю рестарта чемпионата Украины 2024-2025. Событие посетили главный тренер команды Александр Шовковский, а также двое игроков – Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок.

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Ярмоленко о ссоре динамовцев

24 Канал также присутствовал на пресс-конференции и имел возможность задать вопросы спикерам. Одним из них была тема конфликта между экс-нападающим киевлян Артемом Милевским и действующим игроком "бело-синих" Владиславом Ванатом.

Первый обиделся на второго из-за шутки, в которой Ванат высмеял проблемы Милевского с алкоголем: "Какое расстояние от стадиона "Динамо" до ближайшего бара? Миля". Андрей Ярмоленко высказал свое видение данного конфликта.

Слушайте, я следил за этим в интернете с улыбкой. Оба взрослые люди. Если есть какие-то претензии, можно найти телефонный номер, связаться и решить все проблемы. Насколько я знаю, они все уладили и никаких проблем у них нет. Обиделся бы я? Нет, на что обижаться? Мы все разные и не должны быть одинаковыми, это нормально. У каждого свое чувство юмора,

– ответил Ярмоленко на вопрос Ярмоленко 24 Канала.

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Напомним, что Милевский является одним из лучших бомбардиров в истории Динамо. На его счету 87 голов в 276 матчах. Ванат же пока имеет 42 мяча в 99-ти встречах.

В текущем сезоне Владислав лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, отличившись 11 раз. Динамо же занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая Александрию на шесть баллов.