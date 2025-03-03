Київське Динамо провело зустріч із журналістами з нагоди рестарту чемпіонату України 2024-2025. Подію відвідали головний тренер команди Олександр Шовковський, а також двоє гравців – Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок.

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Ярмоленко про сварку динамівців

24 Канал також був присутнім на пресконференції та мав змогу поставити питання спікерам. Одним з них була тема конфлікту між екснападником киян Артемом Мілевським та чинним гравцем "біло-синіх" Владиславом Ванатом.

Перший образився на другого через жарт, в якому Ванат висміяв проблеми Мілевського із алкоголем: "Яка відстань від стадіону "Динамо" до найближчого бару? Міля". Андрій Ярмоленко висловив своє бачення даного конфлікту.

Слухайте, я стежив за цим в інтернеті з посмішкою. Обидва дорослі люди. Якщо є якісь претензії, можна знайти телефонний номер, зв’язатися і вирішити всі проблеми. Наскільки я знаю, вони все владнали і жодних проблем у них немає. Чи образився би я? Ні, на що ображатися? Ми всі різні та не повинні бути однаковими, це нормально. У кожного своє почуття гумору,

– відповів Ярмоленко на запитання 24 Каналу.

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Нагадаємо, що Мілевський є одним з найкращих бомбардирів в історії Динамо. На його рахунку 87 голів у 276 матчах. Ванат же поки має 42 м'ячі у 99-ти зустрічах.

У поточному сезоні Владислав лідирує в гонці бомбардирів УПЛ, відзначившись 11 разів. Динамо ж посідає першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Олександрію на шість балів.