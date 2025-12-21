В Польше затравили дочь бывшего игрока сборной Украины: как отреагировали в МИД

Громкий скандал разгорелся в Польше из-за буллинга подростками дочери экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря. Девушка получала угрозы из-за украинской фамилии и произношения.

15-летняя Дарья Гладырь получала оскорбительные голосовые сообщения от учеников лицея, где она училась. Систематическая травля происходила не только в сети, но и в учебном заведении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przegląd Sportowy Onet.

Как в Польше затравили украинку?

15 подростков престижного варшавского лицея создали закрытую группу в соцсетях для унижений. Они присылали оскорбительные голосовые сообщения украинской девушке.

Шокирующие записи были опубликованы в польских СМИ в аудиоформате. В адрес Дарьи звучали оскорбления и угрозы только из-за того, что она говорит на польском с украинским акцентом.

"15 человек тебя ненавидят"

"Открой глаза, с**а"

"Убирайся, е**на украинка"

Руководство лицея не реагировало на скандал. А после огласки отчислили девушку из учебного заведения. Более того, в лицее требуют от родителей Дарьи финансовую компенсацию за скандал.

После появления публикаций в СМИ делом заинтересовалась польская полиция. Сейчас идет проверка всех фактов ксенофобии.

Как отреагировал на скандал в Польше МИД Украины?

Глава МИД Украины Андрей Сибига в фейсбуке прокомментировал скандальную ситуацию. Он призвал польское руководство обратить внимание на случаи позорного отношения к украинцам.

Настаиваю как министр иностранных дел Украины на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады по отношению к украинцам как в Польше, так и в других странах. Украинский народ точно не заслужил такого отношения,

– говорится в сообщении Сибиги.

Глава МИД также отметил, что "обсуждал вопрос на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским в Польше во время визита Президента Украины". Польская сторона пообещала реагировать на подобные случаи.

Что известно о волейболисте Юрии Гладыре?