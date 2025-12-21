В Польше затравили дочь бывшего игрока сборной Украины: как отреагировали в МИД
- 15-летнюю дочь экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря, Дарью, подвергали буллингу в польском лицее из-за украинского происхождения, что привело к расследованию польской полиции.
- МИД Украины призвал польские власти принять меры против ксенофобии после публикации оскорбительных записей в польских СМИ.
Громкий скандал разгорелся в Польше из-за буллинга подростками дочери экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладыря. Девушка получала угрозы из-за украинской фамилии и произношения.
15-летняя Дарья Гладырь получала оскорбительные голосовые сообщения от учеников лицея, где она училась. Систематическая травля происходила не только в сети, но и в учебном заведении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przegląd Sportowy Onet.
Как в Польше затравили украинку?
15 подростков престижного варшавского лицея создали закрытую группу в соцсетях для унижений. Они присылали оскорбительные голосовые сообщения украинской девушке.
Шокирующие записи были опубликованы в польских СМИ в аудиоформате. В адрес Дарьи звучали оскорбления и угрозы только из-за того, что она говорит на польском с украинским акцентом.
- "15 человек тебя ненавидят"
- "Открой глаза, с**а"
- "Убирайся, е**на украинка"
Руководство лицея не реагировало на скандал. А после огласки отчислили девушку из учебного заведения. Более того, в лицее требуют от родителей Дарьи финансовую компенсацию за скандал.
После появления публикаций в СМИ делом заинтересовалась польская полиция. Сейчас идет проверка всех фактов ксенофобии.
Как отреагировал на скандал в Польше МИД Украины?
Глава МИД Украины Андрей Сибига в фейсбуке прокомментировал скандальную ситуацию. Он призвал польское руководство обратить внимание на случаи позорного отношения к украинцам.
Настаиваю как министр иностранных дел Украины на справедливом наказании тех, кто позволяет себе ксенофобские выпады по отношению к украинцам как в Польше, так и в других странах. Украинский народ точно не заслужил такого отношения,
– говорится в сообщении Сибиги.
Глава МИД также отметил, что "обсуждал вопрос на переговорах с польским коллегой Радославом Сикорским в Польше во время визита Президента Украины". Польская сторона пообещала реагировать на подобные случаи.
Что известно о волейболисте Юрии Гладыре?
- Волейболист Юрий Гладырь родился 8 июля 1984 года в Сумах. В Украине выступал за черкасский Азот и киевский Локомотив. Начиная с 2008 года выступал за иностранные клубы.
- С 2013 года проживает в Польше, где получил польское гражданство. В местном чемпионате получал индивидуальные награды "лучшего игрока".
- Четыре раза становился чемпионом Польши, выиграл два Кубка Польши и три Суперкубка. В период с 2008 по 2011 выступал за сборную Украины.
- Ранее Гладырь рассказывал польским СМИ, что побоялся приехать в Украину на похороны матери из-за мобилизации. Он считал, что его могут не выпустить обратно несмотря на наличие польского гражданства.