У Польщі зацькували доньку колишнього гравця збірної України: як відреагували в МЗС

Гучний скандал розгорівся в Польщі через булінг підлітками доньки ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладиря. Дівчина отримувала погрози через українське прізвище та вимову.

15-річна Дар'я Гладир отримувала образливі голосові повідомлення від учнів ліцею, де вона навчалася. Систематичне цькування відбувалося не лише у мережі, але й у навчальному закладі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przegląd Sportowy Onet.

Як у Польщі зацькували українку?

15 підлітків престижного варшавського ліцею створили закриту групу у соцмережах для принижень. Вони надсилали образливі голосові повідомлення українській дівчини.

Шокуючі записи були опубліковані у польських ЗМІ в аудіоформаті. На адресу Дар'ї лунали образи та погрози лише через те, що вона розмовляє польською з українським акцентом.

"15 людей тебе ненавидять"

"Відкрий очі, с**а"

"Забирайся, йо**на українка"

Керівництво ліцею не реагувало на скандал. А після розголосу відрахували дівчину з навчального закладу. Ба більше, у ліцеї вимагають від батьків Дар'ї фінансову компенсацію за скандал.

Після появи публікацій у ЗМІ справою зацікавилася польська поліція. Наразі триває перевірка усіх фактів ксенофобії.

Як відреагувало на скандал у Польщі МЗС України?

Глава МЗС України Андрій Сибіга у фейсбуці прокоментував скандальну ситуацію. Він закликав польське керівництво звернути увагу на випадки ганебного ставлення до українців.

Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення,

– йдеться у повідомленні Сибіги.

Очільник МЗС також зазначив, що "обговорював питання на переговорах з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі під час візиту Президента України". Польська сторона пообіцяла реагувати на подібні випадки.

Що відомо про волейболіста Юрія Гладира?