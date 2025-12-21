У Польщі зацькували доньку колишнього гравця збірної України: як відреагували в МЗС
- 15-річну доньку ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладиря, Дар'ю, піддавали булінгу в польському ліцеї через українське походження, що призвело до розслідування польської поліції.
- МЗС України закликало польську владу вжити заходів проти ксенофобії після публікації образливих записів у польських ЗМІ.
Гучний скандал розгорівся в Польщі через булінг підлітками доньки ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладиря. Дівчина отримувала погрози через українське прізвище та вимову.
15-річна Дар'я Гладир отримувала образливі голосові повідомлення від учнів ліцею, де вона навчалася. Систематичне цькування відбувалося не лише у мережі, але й у навчальному закладі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przegląd Sportowy Onet.
Як у Польщі зацькували українку?
15 підлітків престижного варшавського ліцею створили закриту групу у соцмережах для принижень. Вони надсилали образливі голосові повідомлення українській дівчини.
Шокуючі записи були опубліковані у польських ЗМІ в аудіоформаті. На адресу Дар'ї лунали образи та погрози лише через те, що вона розмовляє польською з українським акцентом.
- "15 людей тебе ненавидять"
- "Відкрий очі, с**а"
- "Забирайся, йо**на українка"
Керівництво ліцею не реагувало на скандал. А після розголосу відрахували дівчину з навчального закладу. Ба більше, у ліцеї вимагають від батьків Дар'ї фінансову компенсацію за скандал.
Після появи публікацій у ЗМІ справою зацікавилася польська поліція. Наразі триває перевірка усіх фактів ксенофобії.
Як відреагувало на скандал у Польщі МЗС України?
Глава МЗС України Андрій Сибіга у фейсбуці прокоментував скандальну ситуацію. Він закликав польське керівництво звернути увагу на випадки ганебного ставлення до українців.
Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення,
– йдеться у повідомленні Сибіги.
Очільник МЗС також зазначив, що "обговорював питання на переговорах з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі під час візиту Президента України". Польська сторона пообіцяла реагувати на подібні випадки.
Що відомо про волейболіста Юрія Гладира?
- Волейболіст Юрій Гладир народився 8 липня 1984 року в Сумах. В Україні виступав за черкаський Азот та київський Локомотив. Починаючи з 2008 року виступав за іноземні клуби.
- З 2013 року проживає у Польщі де отримав польське громадянство. У місцевому чемпіонаті отримував індивідуальні відзнаки "найкращого гравця".
- Чотири рази ставав чемпіоном Польщі, виграв два Кубки Польщі та три Суперкубки. У період з 2008 по 2011 виступав за збірну України.
- Раніше Гладир розповідав польським ЗМІ, що побоявся приїхати в Україну на похорони матері через мобілізацію. Він вважав, що його можуть не випустити назад попри наявність польського громадянства.