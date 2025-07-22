Две звезды Реала прекратили разговаривать с Винисиусом: в чем причина

Реал собрал в своем составов немалое количество звездных футболистов. Недавно появилась информация, что в раздевалке "Королевского клуба" возникли проблемы.

Винисиус Жуниор вызвал недовольство партнеров по команде. Двое футболистов клуба раздражены эгоизмом бразильского вингера, сообщает 24 канал со ссылкой на Don Balon.

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Кто в Реале недоволен Винисиусом?

Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем недовольны действиями Винисиуса Жуниора. Французский форвард и английский полузащитник имеют претензии к бразильцу относительно его игры в защите.

Также Мбаппе и Беллингем раздражены тем, что Винисус делает ставку на собственную игру и игнорирует команду. На фоне этого английский полузащитник перестал разговаривать с бразильским вингером.

Килиан Мбаппе вслед за Джудом Беллингемом прекратил контактировать с Винисиусом Жуниором. СМИ считают. что профили француза и бразильца плохо сочетаются на поле, несмотря на талант обоих футболистов.

На Клубном чемпионате мира 2025 года в США ситуация была неизменной. Мбаппе и Беллингем не разговаривали с Винисиусом вне поля. Во время матчей футболисты контактировали только при необходимости.

К слову. Килиан Мбаппе в сезоне 2024/2025 забил 44 гола и отдал 5 ассистов в 59 матчах за Реал. Винисиус Жуниор отметился 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами в 58 поединках.

Ранее сообщали о том, что Хаби Алонсо поссорился с Флорентино Пересом на фоне неудачи на Клубном чемпионате мира-2025.