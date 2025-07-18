Этим летом в мадридском Реале сменился тренер. Вместо Карло Анчелотти наставником клуба стал Хаби Алонсо. Впрочем дела испанца пока выглядят не слишком успешными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario Sport.

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Что произошло между Алонсо и Пересом?

"Бланкос" не смогли выиграть Клубный чемпионат мира, разгромно уступив в полуфинале ПСЖ (0:4). Это вызвало разочарование у президента клуба Флорентино Переса.

Зато Хаби Алонсо попросил у руководителя кадрового усиления. Испанцу нужен новый опорный полузащитник после ухода Луки Модрича в Милан.

Однако стороны разошлись во мнениях при обсуждении кандидатур, из-за чего между ними возникла ссора. Перес настаивал на приобретении звезды Манчестер Сити Родри.

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В свою очередь Хаби заинтересован в других игроках. Его приоритетами являются Николо Барелла (Интер), Анджело Стиллер (Штутгарт) и Кес Смит (АЗ Алкмаар). Однако Перес отказывается рассматривать эти кандидатуры.

Отметим, что этим летом Реал уже подписал Дина Хейсена, Трента Александера-Арнольда, Франка Мастантуоно и Альваро Каррераса. В прошлом сезоне "бланкос" заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.