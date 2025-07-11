Стало известно, сколько "сливочные" заработали за участие на Клубном чемпионате мира 2025 года. Мадридцы значительно пополнили свою копилку, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Призовые Реала на Клубном ЧМ-2025

По имеющейся информации, Реал заработал 74,4 миллиона евро на Клубном чемпионате мира 2025 года. Только за участие в турнире в США "Королевский клуб" получил 31,4 миллиона евро.

На групповой стадии Клубного чемпионата мира-2025 Реал одолел Пачуку и Зальцбург, за что получил по 3,7 миллиона евро за каждую победу. За ничью в матче с Аль-Хилялем "сливочные" заработали 925 тысяч евро.

В 1/8 финала КЧМ-2025 "Королевский клуб" заработал 23,8 миллиона евро, выбив из турнира Ювентус. В 1/4 турнира Реал прошел Боруссию, за что получил 19,5 миллиона евро.

К слову. Барселона за триумф в Ла Лиге заработала 63 миллиона евро, сыграв при этом 38 матчей. Тогда как Реал сыграл всего шесть поединков на Клубном чемпионате мира-2025.

Интересно, что Реал окупил две летние расходы на подписание Дина Хейсена из Борнмута и Трента Александра-Арнольда из Ливерпуля (англичанин получил подписной бонус). "Королевский клуб" заплатил всего 68 миллионов евро.

Ранее сообщали, о том сколько ПСЖ заработал за Клубный чемпионат мира 2025 года года. Парижане могут получить дополнительные средства за победу в финале турнира, который состоится 13 июля.