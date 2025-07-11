В среду, 9 июля, французский ПСЖ пробился в финал, разгромив мадридский Реал со счетом 4:0. Известна сумма, которую парижский клуб уже заработал на этом турнире, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC Sports.

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Сколько ПСЖ заработал на Клубном ЧМ-2025

За выход в эту стадию турнира французский гранд уже гарантированно получит 79,43 миллиона долларов. Призовой чек может еще значительно возрасти, если подопечные Луиса Энрике станут чемпионами.

Тогда они заработают еще дополнительные 40 миллионов долларов. Для этого ПСЖ должен одолеть в финале лондонский Челси, который в полуфинале переиграл бразильский Флуминенсе.

К слову. Французский клуб длительный ведет переговоры с Борнмутом по трансферу Ильи Забарного, но стороны не могут договориться о сумме перехода. "Вишни" требуют 70 миллионов фунтов стерлингов (около 95 миллионов долларов), поэтому успешное выступление ПСЖ на Клубном чемпионате мира может значительно помочь в приобретении лидера сборной Украины.

Напомним, что ПСЖ проводит невероятный сезон-2024/2025. Парижане выиграли все на внутренней арене и триумфовали в Лиге чемпионов.

Финал Клубного мундиаля Челси – ПСЖ состоится 13 июля. Он начнется в 22:00 по киевскому времени.