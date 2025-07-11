У середу, 9 липня, французький ПСЖ пробився до фіналу, розгромивши мадридський Реал з рахунком 4:0. Відома сума, яку паризький клуб уже заробив на цьому турнірі, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC Sports.

Читайте також Прекрасне відкриття сезону, – Туран оцінив старт Шахтаря в Лізі Європи

Скільки ПСЖ заробив на Клубному ЧС-2025

За вихід до цієї стадії турніру французький гранд вже гарантовано отримає 79,43 мільйона доларів. Призовий чек може ще значно зрости, якщо підопічні Луїса Енріке стануть чемпіонами.

Тоді вони зароблять ще додаткові 40 мільйонів доларів. Для цього ПСЖ має здолати у фіналі лондонський Челсі, який у півфіналі переграв бразильський Флуміненсе.

До слова. Французький клуб тривалий веде перемовини з Борнмутом щодо трансферу Іллі Забарного, але сторони не можуть домовитися про суму переходу. "Вишні" вимагають 70 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 95 мільйонів доларів), тож успішний виступ ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу може значно допомогти у придбанні лідера збірної України.

Нагадаємо, що ПСЖ проводить неймовірний сезон-2024/2025. Парижани виграли все на внутрішній арені та тріумфували в Лізі чемпіонів.

Фінал Клубного мундіалю Челсі – ПСЖ відбудеться 13 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.