"Гірники" розгромили суперника з рахунком 6:0. Після завершення поєдинку Арда Туран прокоментував свій офіційний дебют на чолі донеччан, повідомляє 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ.

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Що сказав Туран після матчу Шахтар – Ільвес

Він поділився своїми емоціями від перемоги, зазначивши, що дуже щасливий від такого старту команди в сезоні. Проте зауважив, що є аспекти гри, які ще треба вдосконалювати:

Завжди, в будь-якому матчі непросто перемогти з рахунком 6:0, тому я вітаю свою команду від щирого серця. Прекрасне відкриття сезону. Нам було нелегко тренуватися перед стартом у Лізі Європи за такої спеки. Футболістам було непросто, але вони це зробили – здобули важливу перемогу. Я щасливий, що ми перемогли з таким рахунком, але деякі аспекти гри потрібно покращити.

Турецький спеціаліст відзначив величезний потенціал бразильських гравців, а також виділив Георгія Судакова й Олега Очеретька, які провели чудовий матч. Він заявив, що Шахтар уже почав змінюватися під його керівництвом і цей процес триватиме.

"Я задоволений тим, що продемонструвала команда. Щоб гравці реалізували свій потенціал, тренерський штаб працюватиме з ними та говоритиме, що потрібно покращувати. Деякі речі вже помітні – як ми відбираємо м'яч, як забиваємо голи. Футболісти показали дуже якісну гру, але її можна покращити.

Ми продовжуємо готуватися до нового сезону. У другій грі будемо в найкращій формі. Якщо ти носиш футболку Шахтаря, то маєш у кожному поєдинку демонструвати топовий рівень. У будь-якому випадку потрібно розуміти, що за такого рахунку друга гра буде хорошим тренуванням, щоб підготуватися до наступних матчів", – сказав Туран.

Довідка. Матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня в Тампере. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. "Гірникам" дістався найстатусніший суперник зі всіх можливих варіантів.