Донецький Шахтар готується до старту нового єврокубкового сезону. Минулу кампанію донеччани провели невдало, завершивши третіми в УПЛ, повідомляє 24 Канал.

До теми Шахтар дізнався першого суперника у кваліфікації Ліги Європи

Другий суперник Шахтаря

Втім перемога в Кубку України відправила "гірників" у Лігу Європи. У першому кваліфікаційному раунді підопічні Арди Турана зійдуться із командою Ільвес з Фінляндії.

Тепер же став відомий потенційний суперник Шахтаря у другому раунді відбору. Українці були сіяними, але список можливих опонентів все одно був солідним:

Бешикташ (Туреччина)

Утрехт (Нідерланди)

Спартак Трнава (Словаччина) / Хеккен (Швеція)

Гіберніан (Шотландія)

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Зрештою жереб подарував Бешикташ у суперники переможцю пари Шахтар – Ільвес. Перша гра пройде 24 липня у Туреччині, тоді як матч-відповіді призначений на 31 липня. Якщо ж донеччанам не вдасться пройти фінський клуб, вони вилетять в Лігу конференцій.

Там їх шлях розпочнеться з другого кваліфікаційного раунду, де гратимуть також Олександрія та Полісся. Нагадаємо, що київське Динамо вже дізналось першого суперника у відборі Ліги чемпіонів.