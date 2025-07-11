"Горняки" разгромили соперника со счетом 6:0. После завершения поединка Арда Туран прокомментировал свой официальный дебют во главе дончан, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

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Что сказал Туран после матча Шахтер – Ильвес

Он поделился своими эмоциями от победы, отметив, что очень счастлив от такого старта команды в сезоне. Однако заметил, что есть аспекты игры, которые еще надо совершенствовать:

Всегда, в любом матче непросто победить со счетом 6:0, поэтому я поздравляю свою команду от всей души. Прекрасное открытие сезона. Нам было нелегко тренироваться перед стартом в Лиге Европы при такой жаре. Футболистам было непросто, но они это сделали – завоевали важную победу. Я счастлив, что мы победили с таким счетом, но некоторые аспекты игры нужно улучшить.

Турецкий специалист отметил огромный потенциал бразильских игроков, а также выделил Георгия Судакова и Олега Очеретька, которые провели великолепный матч. Он заявил, что Шахтер уже начал меняться под его руководством и этот процесс будет продолжаться.

"Я доволен тем, что продемонстрировала команда. Чтобы игроки реализовали свой потенциал, тренерский штаб будет работать с ними и говорить, что нужно улучшать. Некоторые вещи уже заметны – как мы отбираем мяч, как забиваем голы. Футболисты показали очень качественную игру, но ее можно улучшить.

Мы продолжаем готовиться к новому сезону. Во второй игре будем в лучшей форме. Если ты носишь футболку Шахтера, то должен в каждом поединке демонстрировать топовый уровень. В любом случае нужно понимать, что при таком счете вторая игра будет хорошей тренировкой, чтобы подготовиться к следующим матчам", – сказал Туран.

Справка. Ответный матч Ильвес – Шахтер состоится 17 июля в Тампере. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. "Горнякам" достался самый статусный соперник из всех возможных вариантов.