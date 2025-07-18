Цього літа у мадридському Реалі змінився тренер. Замість Карло Анчелотті наставником клубу став Хабі Алонсо. Втім справи іспанця наразі виглядають не надто успішними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Diario Sport.

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Що сталось між Алонсо та Пересом?

"Бланкос" не змогли виграти Клубний чемпіонат світу, розгромно поступившись у півфіналі ПСЖ (0:4). Це викликало розчарування у президента клубу Флорентіно Переса.

Натомість Хабі Алонсо попросив у керівника кадрового підсилення. Іспанцю потрібен новий опорний півзахисник після відходу Луки Модрича в Мілан.

Проте сторони розійшлись в думках під час обговорення кандидатур, через що між ними виникла сварка. Перес наполягав на придбанні зірки Манчестер Сіті Родрі.

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У свою чергу Хабі зацікавлений в інших гравцях. Його пріоритетами є Ніколо Барелла (Інтер), Анджело Стіллер (Штутгарт) та Кес Сміт (АЗ Алкмаар). Однак Перес відмовляється розглядати ці кандидатури.

Відзначимо, що цього літа Реал вже підписав Діна Гейсена, Трента Александера-Арнольда, Франка Мастантуоно та Альваро Каррераса. Минулого сезону "бланкос" посіли друге місце в чемпіонаті Іспанії та дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.