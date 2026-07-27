Уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк отреагировал на скандал в итальянском футболе. Свой комментарий он оставил для сайта Tribuna .

У Зеленского заявили, что санкции работают

Владислав Власюк отметил, что ситуация вокруг кресла главного тренера сборной Италии является важным сигналом для всего мира.

"Любое сотрудничество с Россией сегодня - это высокие токсические риски для репутации и карьеры. Особенно когда речь идет о российском бизнесе, таком как букмекеры типа Fonbet, находящиеся под жесткими санкциями из-за непосредственного финансирования государства-агрессораи", - отметил Владислав Власюк.

Ситуация с Пирло ясно демонстрирует: если ты выбираешь кровавые российские деньги, поездки в Москву, это делает невозможной нормальную деятельность в цивилизованном мире. Репутационные и санкционные последствия настигают независимо от того, насколько ты легендарный спортсмен или публичное лицо,

– сказал Владислав Власюк.

Уполномоченный Президента Украины добавил, что следует и дальше расширять санкционный режим в отношении России, ведь значительно ухудшает в мире отношение к сотрудничеству с российским бизнесом.

Скандал с Пирло: что происходило

47-летний когда-то легендарный итальянский полузащитник какое-то время был основным кандидатом на должность главного тренера сборной. Правда, на родине многих возмутил тот факт , что потенциальный наставник национальной команды сотрудничает с российскими букмекерами и регулярно ездит в Москву.

Сам Андреа ошибок не признает . По имеющейся информации, он враждебно отнесся к критике в свою сторону.

Известно, что все запланированные на 27 июля встречи между представителями тренера и Федерацией футбола Италии были отменены .