"Президент, откройте глаза": Усик эмоционально обратился к Трампу из-за скандальных заявлений об Украине

Украинский боксер решил не молчать из-за неоднозначной позиции нового президента США. Усик отказывается признавать оккупированные территории Украины российскими.

С приходом Дональда Трампа к власти в США мир столкнулся с рядом скандалов, связанных с его именем. Особенно странными являются заявления президента относительно войны в Украине.

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Эмоциональный спич Усика

Политик активно продвигает идею переговоров с Россией и подталкивает нашу страну к капитуляции. Люди из команды Трампа убеждают Украину уступить территории, а сам Дональд активно критикует президента Украины Владимира Зеленского.

На такие заявления эмоционально отреагировал известный боксер Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой журналиста Пирса Моргана. Украинец дал интервью каналу Fox News, в рамках которого прокомментировал возможные территориальные уступки России.

Это л*йно. Это полная ерунда. Слушайте. У нас много спорных вопросов. Но почему России можно так делать, а остальному миру – нет? Это чушь, не так ли? Мир живет правдой. У нас есть земля, это – Украина. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Остановите войну в Украине. Отдавать территории России? Конечно, нет. Это моя территория, это территория моей страны. Это мой народ,

– заявил Усик.

Напомним. что в прошлом году Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец дважды победил Тайсона Фьюри и собрал все пять поясов. Однако после первого боя против англичанина Усик должен был освободить пояс IBF ради реванша с Фьюри.

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Сейчас он принадлежит Даниэлю Дюбуа, тогда как четыре других титула – Усику. 19 июля Александр получит новую возможность стать абсолютным чемпионом в бою против самого Дюбуа. В общем украинец выиграл все 23 своих боя на профессиональном уровне.