Представители Латвии выступили против решения об отстранении Гераскевича на ОИ-2026

Скандал со "шлемом памяти" на Олимпиаде 2026 в Милане продолжается. Владислава Гераскевича отстранили от соревнований перед первым заездом скелетониста.

Представители Латвии в скелетоне поддержали Владислава Гераскевича и подали официальный протест на решение МОК о его отстранении. Об этом Громадскому заявил отец и тренер спортсмена Михаил Гераскевич после того, как узнал о дисквалификации олимпийца.

Кто и как поддержал Гераскевича?

Михаил Гераскевич отметил, что был уверен в позиции партнеров по Олимпиаде и рассказал о важности поддержки Латвии для украинской команды.

Мы никогда не сомневались в команде Латвии. Скелетон родился в Латвии. Украинский скелетон родился в Латвии при поддержке латвийской команды по скелетону,

– Гераскевич о поддержке латвийцев.

Отец скелетониста также назвал страны, которые одни из первых выразили слова поддержки их команде.

Поддержку оказали сборная Кореи, сборная Дании, организаторы Олимпийских игр, представители Италии. Подошли и пожелали успехов и сказали, что им очень жаль. Много, всех не перечислю. Если кого-то забыл, то пусть простят, потому что сейчас эмоции переполняют. Но очень много поддержки мы получили от тех же тренеров, спортсменов сборной Германии, сборной Соединенных Штатов Америки, Бразилии, многих стран,

– дополнил отец атлета.

Украинский скелетонист заявил, что он и его команда уже готовят иск в Спортивный арбитражный суд для обжалования решения МОК.

Что известно о скандале со "шлемом памяти"

Владислав Гераскевич подготовил специальный шлем для выступлений на Олимпийских играх-2026, на котором были изображены фотографии украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения в Украину.

Впоследствии МОК запретил его использование, компромиссно позволив выступать спортсмену с черной повязкой.

Владислав, вопреки решению, вышел на тренировку и первый соревновательный заезд в "шлеме памяти", что, по версии МОК, якобы нарушает статью о "политических призывах". Поэтому его и сняли с соревнований.



























