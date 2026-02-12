Представники Латвії у скелетоні підтримали Владислава Гераскевича, та подали офіційний протест на рішення МОК про його відсторонення. Про це Суспільному заявив батько та тренер спортсмена Михайло Гераскевич після того, як дізнався про дискваліфікацію олімпійця.

Хто і як підтримав Гераскевича?

Михайло Гераскевич зауважив, що був упевнений у позиції партнерів по Олімпіаді та розповів про важливість підтримки Латвії для української команди.

Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився в Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону,

– Гераскевич про підтримку латвійців.

Батько скелетоніста також назвав країни, які одні із перших висловили слова підтримки їх команді.

Підтримку надали збірна Кореї, збірна Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії. Підійшли і побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую. Якщо когось забув, то нехай пробачать, тому що зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної Сполучених Штатів Америки, Бразилії, багатьох країн,

– доповнив батько атлета.

Український скелетоніст заявив, що він і його команда вже готують позов до Спортивного арбітражного суду для оскарження рішення МОК.

