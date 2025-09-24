Илья Забарный продолжает завоевывать доверие Луиса Энрике в ПСЖ. В то же время с игрой на престижном уровне украинский защитник сможет солидно обогатить свой кошелек.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Ильи Забарного в Париже составит 4,5 миллиона евро с учетом налогов. Впоследствии появилась обновленная информация, что заработка украинского центрбека в ПСЖ, пишет 24 Канал со ссылкой на Sportune 20minutes.

Сколько Забарный будет зарабатывать в ПСЖ?

Максимальный годовой доход Забарного во французском гранде может составлять не 5,76 миллиона евро, а достичь 8 миллионов. Все из-за системы бонусов, которую предусматривает контракт.

В месяц Илья будет получать около 480 тысяч евро до уплаты налогов.

Интересно, что в английском Борнмуте Забарный зарабатывал 2,6 миллиона евро в год.

Что известно о старте карьеры Забарного во Франции?

12 августа 2025 года Илья Забарный таки перебрался в Париж. Украинец заключил 5-летний контракт с ПСЖ.

С тех пор украинский защитник провел за парижан 5 игр (данные Transfermarkt). К сожалению, пока Илья не открыл счет результативным действиям в новой команде.

Забарный уже даже подержал в своих руках Суперкубок УЕФА, который ПСЖ выиграл у Тоттенхэма.

Отметим, что в крайнем туре ПСЖ прервало победную серию, минимально проиграв на выезде Марселю 0:1. Забарный отыграл полный матч, пока в Париже проходила церемония награждения "Золотого мяча-2025". Победителем награды стал одноклубник Ильи по парижскому клубу Усман Дембеле.

После 5-ти туров парижане занимают 2-е место в таблице Лиги 1, набрав 12 баллов. Столько же очков у еще трех клубов – Монако, Лиона и Страсбура. Следующий поединок ПСЖ запланирован на 27 сентября. В этот день парижский клуб примет Осер в рамках чемпионата Франции. Начало встречи – в 22:05 по Киеву.