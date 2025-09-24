Ілля Забарний продовжує завойовувати довіру Луїса Енріке у ПСЖ. Водночас із грою на престижному рівні український захисник зможе солідно збагатити свій гаманець.

Раніше повідомлялось, що річна зарплата Іллі Забарного у Парижі складе 4,5 мільйона євро з урахуванням податків. Згодом з'явилась оновлена інформація, що заробітку українського центрбека у ПСЖ, пише 24 Канал із посиланням на Sportune 20minutes.

Скільки Забарний зароблятиме у ПСЖ?

Максимальний річний дохід Забарного у французькому гранді може складати не 5,76 мільйона євро, а досягнути 8 мільйонів. Все через систему бонусів, яку передбачає контракт.

У місяць Ілля отримуватиме близько 480 тисяч євро до сплати податків.

Цікаво, що в англійському Борнмуті Забарний заробляв 2,6 мільйона євро на рік.

Що відомо про старт кар'єри Забарного у Франції?

12 серпня 2025 року Ілля Забарний таки перебрався у Париж. Українець уклав 5-річний контракт із ПСЖ.

Відтоді український захисник провів за парижан 5 ігор (дані Transfermarkt). На жаль, наразі Ілля не відкрив лік результативним діям у новій команді.

Забарний вже навіть потримав у своїх руках Суперкубок УЄФА, який ПСЖ виграв у Тоттенхема.

Відзначимо, що у крайньому турі ПСЖ перервало переможну серію, мінімально програвши на виїзді Марселю 0:1. Забарний відіграв повний матч, поки у Парижі відбувалась церемонія нагородження "Золотого м'яча-2025". Переможцем нагороди став одноклубник Іллі по паризькому клубу Усман Дембеле.

Після 5-ти турів парижани посідають 2-ге місце у таблиці Ліги 1, набравши 12 балів. Стільки ж очок у ще трьох клубів – Монако, Ліона і Страсбура. Наступний поєдинок ПСЖ запланований на 27 вересня. У цей день паризький клуб прийме Осер у рамках чемпіонату Франції. Початок зустрічі – о 22:05 за Києвом.