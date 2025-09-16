Захисник збірної України Ілля Забарний цього літа перебрався у ПСЖ. Гравець став об'єктом любові з боку фанатів з перших же днів, а сам клуб додатково підсвічує успіхи українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм команди.

До теми Забарний отримав неприємний вердикт від тренера щодо перспектив у ПСЖ

Що зробив Забарний?

На минулих вихідних Забарний провів вдалий матч чемпіонату Франції проти Ланса. Ілля допоміг ПСЖ провести "сухий" матч та здобути перемогу 2:0.

Особливо парижан вразив момент на 27-й хвилині. Забарний прийшов у чужий майданчик на кутовий, але після стандарту м'яч опинився у Ланса. Гравці гостей розігнали небезпечну контратаку.

Неймовірний ривок від Забарного: дивитися відео

Вона мала б закінчитися голом, але Ілля вразив фанатів неймовірним забігом через все поле. У підсумку саме українець завадив гравцю Лансу точно замкнути передачу з флангу.

Читайте також У ПСЖ провели розмову щодо взаємовідносин Забарного та Сафонова: чи залишить росіянин команду

Всього за добу відео в інстаграмі ПСЖ зібрало більше 1,5 мільйона переглядів та близько 130 тисяч лайків. Зрештою перемогу ПСЖ принесли два голи від Бредлі Барколя.

Що відомо про Забарного в ПСЖ: