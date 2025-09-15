Відомий тренер, а нині експерт, Олег Федорчук висловився про виступи наших гравців за кордоном. Він назвав найкращого українського легіонера серпня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Що сказав Федорчук про Забарного?

Фахівець виділив зі знаком плюс Іллю Забарного. Попри це він дав невтішний прогноз щодо його перспектив у ПСЖ.

"Він перейшов у найкращий клуб світу й на ньому велике навантаження та тиск. У збірній Ілля теж більш менш непогано виглядає. Які в нього перспективи в ПСЖ? Як не прикро це казати, але це його рівень, проте Забарний дивує тим, що постійно вчиться.

Я даю 10%, що у нього вийде заграти в ПСЖ, тому що розуміння футболу йому трішки не вистачає. Хороший приклад – момент з голом Мбаппе у матчі збірних. Забарний зробив рух раніше, ніж нападник, а це не тренується. Йому треба було стояти, тому що у швидкості він не перемагав у цей момент", – сказав Федорчук.

Довідка. Йдеться про матч відбору на ЧС-2026 Україна – Франція. Гості перемогли з рахунком 2:0, а Мбаппе забив другий гол після обіграшу Забарного на 82-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що в тому поєдинку українському захиснику підкорилося неймовірне вікове досягнення.

Що відомо про Забарного в ПСЖ?