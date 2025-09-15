Известный тренер, а ныне эксперт, Олег Федорчук высказался о выступлениях наших игроков за рубежом. Он назвал лучшего украинского легионера августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Что сказал Федорчук о Забарном?

Специалист выделил со знаком плюс Илью Забарного. Несмотря на это он дал неутешительный прогноз относительно его перспектив в ПСЖ.

"Он перешел в лучший клуб мира и на нем большая нагрузка и давление. В сборной Илья тоже более или менее неплохо выглядит. Какие у него перспективы в ПСЖ? Как ни прискорбно это говорить, но это его уровень, однако Забарный удивляет тем, что постоянно учится.

Я даю 10%, что у него получится заиграть в ПСЖ, потому что понимания футбола ему чуточку не хватает. Хороший пример – момент с голом Мбаппе в матче сборных. Забарный сделал движение раньше, чем нападающий, а это не тренируется. Ему надо было стоять, потому что в скорости он не побеждал в этот момент", – сказал Федорчук.

Справка. Речь идет о матче отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция. Гости победили со счетом 2:0, а Мбаппе забил второй гол после обыгрыша Забарного на 82-й минуте встречи.

Напомним, что в том поединке украинскому защитнику покорилось невероятное возрастное достижение.

Что известно о Забарном в ПСЖ?