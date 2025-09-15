Известный тренер, а ныне эксперт, Олег Федорчук высказался о выступлениях наших игроков за рубежом. Он назвал лучшего украинского легионера августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Читайте также Украинский форвард продолжил голевую серию и возглавил гонку бомбардиров в чемпионате Италии
Что сказал Федорчук о Забарном?
Специалист выделил со знаком плюс Илью Забарного. Несмотря на это он дал неутешительный прогноз относительно его перспектив в ПСЖ.
"Он перешел в лучший клуб мира и на нем большая нагрузка и давление. В сборной Илья тоже более или менее неплохо выглядит. Какие у него перспективы в ПСЖ? Как ни прискорбно это говорить, но это его уровень, однако Забарный удивляет тем, что постоянно учится.
Я даю 10%, что у него получится заиграть в ПСЖ, потому что понимания футбола ему чуточку не хватает. Хороший пример – момент с голом Мбаппе в матче сборных. Забарный сделал движение раньше, чем нападающий, а это не тренируется. Ему надо было стоять, потому что в скорости он не побеждал в этот момент", – сказал Федорчук.
Справка. Речь идет о матче отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция. Гости победили со счетом 2:0, а Мбаппе забил второй гол после обыгрыша Забарного на 82-й минуте встречи.
Напомним, что в том поединке украинскому защитнику покорилось невероятное возрастное достижение.
Что известно о Забарном в ПСЖ?
- Стал игроком парижского клуба 12 августа 2025 года, перейдя из английского Борнмута.
- Сумма трансфера составила более 60 миллионов евро, что сделало его вторым самым дорогим украинским футболистом после Михаила Мудрика.
- Сыграл за новый клуб 3 матча – результативными действиями не отличался, но помог дважды сыграть парижанам "на ноль".