Сотни тысяч долларов, бриллианты и бесплатный проезд: какие бонусы получат олимпийские призеры

После возвращения с Олимпийских игр-2026 атлеты, получившие медали, могут рассчитывать на премии от своих государств. Хотя в некоторых странах выплаты вообще не предусмотрены, большинство отблагодарят за популяризацию на международной арене довольно щедро.

Кое-где речь идет не только о деньгах, но и о других бонусах – недвижимость и даже драгоценности. 24 Канал собрал самое интересное о награждении олимпийцев дома.

Сколько заплатят страны олимпийским призерам?

Украина закладывала для своих олимпийцев выплаты в размере 125 тысяч долларов за золото, 80 тысяч за серебро и 55 тысяч в американской валюте за бронзовую награду. Однако все эти средства так и останутся в бюджете, ведь медалей украинцы не получали.

Как пишет Forbes, больше всего же были готовы раскошелиться богатые малые государства Восточной Азии. Оно и неудивительно: шансы на выигрыш у немногочисленных их представителей были совсем скромные. Этого и не произошло, хотя на золотого медалиста в Сингапуре ждали бы 789 тысяч долларов, а в Гонконге 767 тысяч и – невероятная ценность – пожизненный безлимитный проездной на метро.

А в Польше хоть и не поражают суммами, но могли подарить своему олимпийскому чемпиону просто кучу дорогих вещей: квартиру в центре Варшавы, бриллиант, автомобиль премиум-класса, картину модного польского художника и ваучер на роскошный отдых. И это вдобавок к тому, что часть премии была бы в криптовалюте. Но в Милане и Кортине польский гимн так и не прозвучал – хотя в активе команды 3 серебра и 1 бронза.

Больше всего же от Олимпиады пострадал бюджет Италии – не только потому, что страна-хозяйка тратилась на инфраструктуру, но и из-за премиальных. Из-за рекордного в истории государства результата на Зимних играх, аж 30 медалей, общая сумма выплаченных олимпийцам бонусов составит более 7,7 миллиона долларов. На втором месте американцы с большим отставанием: они своим 33 призерам в целом выпишут чеки на 3 миллиона долларов.

А вот Норвегия, которая выиграла медальный зачет, вообще не имеет предусмотренных для атлетов премий. Мол, спортсмен и так хорошо поработал на свой личный бренд и сможет получить хорошие рекламные контракты.

