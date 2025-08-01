Голкипером Шахтера Дмитрием Ризныком заинтересовался один из английских клубов. Футболиста хотел подписать Сандерленд.

Английский Сандерленд действительно проявлял интерес к голкиперу донецкого Шахтера Дмитрию Ризныку. Однако предложенная сумма не впечатлила украинский клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Сколько Сандерленд предлагал за Ризныка?

По информации источника, английский клуб даже сделал предложение, которое составляло менее 10 миллионов евро.

Из того, что я узнал – на самом деле из источников, приближенных к Шахтеру, – предложение было, но какое-то такое очень невнятное, что-то там вроде... Ну, короче, оно было недвусмысленное – то есть "10 минус" миллионов. То есть, это предложение такого уровня – я так понимаю, что Ринату Леонидовичу просто не показывают даже такое, не о чем разговаривать,

– сказал журналист Михаил Спиваковский.

Справка. В сезоне-2025/2026 Дмитрий Ризнык сыграл 4 матча, в которых пропустил два мяча и 3 раза отстоял "на ноль".

Напомним, что недавно Георгием Судаковым интересовалась португальская Бенфика.