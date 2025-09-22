Уже 22 сентября любители футбола узнают имя нового обладателя "Золотого мяча". 69-я церемония вручения состоится в парижском театре Шатле.

В список номинантов попало 30 футболистов. К сожалению, среди перечня нет ни одного представителя Украины, однако в истории вручения "Золотого мяча" есть сразу трое победителей среди украинских игроков, сообщает 24 Канал.

Олег Блохин (1975)

Впервые украинский футболист держал в руках "Золотой мяч" еще в далеком 1975-м. Первым обладателем самой престижной индивидуальной награды в Европе среди украинцев стал легендарный Олег Блохин.

Бывший форвард опередил в голосовании немца Франка Бекенбауэра и нидерландца Йогана Кройфа. Блохин набрал 122 из 130 возможных очков. Зато его преследователи получили лишь 42 (Бекенбауэр) и 27 очков (Кройф) соответственно. В процентах показатель очков Блохина достиг 93,8, что было на тот момент абсолютным рекордом.



Блохин – первый обладатель "Золотого мяча" от Украины / Фото ФК Динамо

В таком году никто не сомневался, почему "Золотой мяч" должен получить именно Олег Блохин. В 1975-м Динамо завоевало два трофея – Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Во втором турнире Блохин отметился тремя голами в воротах мюнхенской Баварии, которые привели киевлян к победе у трофея.

Олег Блохин к тому времени стал вторым футболистом СССР, который получил "Золотой мяч". Первым был голкипер Лев Яшин (1963).

Игорь Беланов (1986)

Спустя 11 лет "Золотой мяч" над головой поднял других динамовец – Игорь Беланов. В 1986 году ожесточенная борьба за награду велась между Белановым, Гари Линекером и Эмилио Бутрагеньо. Победителем голосования стал одесский форвард Динамо Киев, набрав 84 балла. Беланов опередил Линекера на 22 очка, а Бутрагеньо – на 25 пунктов.

В том сезоне-1985/1986 Беланов стал лучшим бомбардиром Кубка обладателей кубков УЕФА – 5 голов. Форвард стал победителем Кубка европейских чемпионов и чемпионом СССР.



Игорь Беланов с "Золотым мячом-1986" / Фото Getty Images

Интересно, что британец Линекер до сих пор не может смириться с этим поражением Беланову в борьбе за награду.

Отметим, что Игорь Беланов за свою карьеру провел 388 матчей (114 голов и 18 ассистов) за разные клубы. Больше всего сыграл за киевское Динамо – 158 игр (52 мяча и 15 голевых передач).

Андрей Шевченко (2004)

Третьим и пока последним обладателем "Золотого мяча" от Украины является еще один экс-динамовец Андрей Шевченко.

Шевченко стал первым игроком в истории Динамо, который получил награду выступая за другой клуб. Нападающий получил "Золотой мяч" во время периода выступлений за итальянский Милан. С 1999-го по 2006-й годы Шева выступал за "россонери" в статусе полноценного игрока команды.

В 2004-м Шевченко опередил португальца Деку и бразильца Роналдиньо в голосовании "Золотого мяча". Украинский футболист получил 175 очков. Зато его преследователи набрали 139 и 133 балла соответственно.



Андрей Шевченко с наградой / Фото Getty Images

Андрей Шевченко стал первым и пока последним украинским обладателем награды после провозглашения государственной независимости Украины.

Всего в истории вручения "Золотого мяча" было 15 украинских номинантов. Последним таким примером был форвард Ромы Артем Довбик, который в 2024-м занял 29-е место.

Почему Роналду критиковал церемонию "Золотого мяча"?

Отметим, что второй год подряд организаторы церемонии не включают в список претендентов Криштиану Роналду. Форвард саудовского Аль-Насра раскритиковал голосование "Золотого мяча". Слова португальца процитировало издание Ole.

"Золотой мяч"? Это все фикция, ложь,

– сказал Роналду.

В прошлом сезоне-2024/2025 Роналду провел 41 матч за Аль-Наср, отличившись 35 голами. Криштиану в своем уже солидном возрасте не перестает останавливаться. Он стал лучшим бомбардиром Лиги наций, где он торжествовал со сборной Португалии (9 мячей).

